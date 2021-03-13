СМИ: в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя женщина

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Молодая учительница средней школы умерла в Словакии после прививки от коронавируса вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило в пятницу Словацкое телевидение .

По его данным, после получения в середине февраля первой дозы вакцины у 38-летней женщины проявилась резко отрицательная реакция на нее - сильнейшие головные боли, а также боли в суставах и в месте введения препарата, высокая температура.

Через неделю после прививки учительница в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Еще через несколько дней, несмотря на интенсивные попытки врачей спасти ее, она умерла. Отец женщины обвинил в смерти дочери производителей вакцины и потребовал прекратить ее применение. В Словакии препарат от AstraZeneca используется для вакцинации преподавателей начальных и средних школ.

В Словакии 26 декабря прошлого года началась вакцинация от коронавируса. На данный момент прививки сделаны 388 584 жителям, из них полный цикл вакцинации прошли 208 340. 1 марта в республику была доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V". Ее использование, как проинформировал Минздрав, должно начаться во второй половине текущего месяца. В страну также поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, а также AstraZeneca.