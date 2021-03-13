Поисковики к 80-летию Таллинского прорыва обследуют места гибели советских кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Масштабная экспедиция поисковиков "Поклон кораблям Великой Победы" под эгидой Русского географического общества отправится в июне-августе этого года к месту гибели 62 советских кораблей, затонувших 80 лет назад во время эвакуации сил Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Участники миссии планируют установить точное местонахождение судов, ушедших на дно в ходе Таллинского прорыва, а также составить интерактивную 3D-карту, рассказал ТАСС в субботу руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Мы планируем провести большую экспедицию совместно с морской инженерной компанией "Фертоинг", посвященную 80-летию Таллинского прорыва, во время которого погибло 62 наших судна. Работа начнется 22 июня и продлится до 29 августа под эгидой Русского географического общества и Фонда президентских грантов. Суть этой работы не просто в том, чтобы найти погибшие корабли, но и составить интерактивную морскую карту, на которой они будут нанесены, отметить их точное местоположение и сделать их 3D-модели", - сказал агентству руководитель экспедиции.

Основные усилия команда сосредоточит на поиске примерно 15 судов Балтийского флота, покоящихся в российских водах. Константин Богданов пояснил, что отметить точное положение сразу всех 62 объектов проблематично, поэтому в первую очередь поисковики займутся наиболее крупными судами, погибшими 28 и 29 августа 1941 года. Часть из них, например эсминцы "Калинин" и "Яков Свердлов", были обнаружены в прошлых экспедициях в сотрудничестве с эстонскими поисковиками. Российские исследователи рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит закончить экспедицию вместе с местными коллегами уже в эстонских водах.

У берегов этой прибалтийской страны до сих пор покоится штабной корабль "Вирония", точное местонахождение которого не установлено. До войны пароход "Вирония" был самым дорогим круизным лайнером независимой Эстонии, а 28 августа 1941 года стал братской могилой для 1 400 человек. Участники экспедиции также надеются обнаружить эсминцы арьергарда, прикрывавшие отход основных сил флота.

Особая часть миссии - поиск подводной лодки Щ-301 - одной из четырех погибших на Балтике советских субмарин, местонахождение которых до сих пор неизвестно. Богданов рассчитывает, что в 2021 году экспедиция сможет найти эти корабли и тем самым перевернуть еще одну трагическую страницу истории российского флота.

Экспедиция, как отмечает ее руководитель, призвана помочь близким погибших узнать, где покоятся их героические родственники. В России действует сообщество членов семей участников Таллинского прорыва, многие из которых до сих пор не знают о судьбе своих родных. Организаторы направили обращение к руководству Западного военного округа с просьбой помочь в проведении памятных мероприятий для родственников погибших в августе 1941 года в Финском заливе. При поддержке округа рассчитывают провести памятную поездку родных к главным местам прорыва, в частности, к острову Гогланд, а также установить телемост с Кронштадтом.

Таллинский прорыв и Таллинская трагедия

Основные силы Балтийского флота после присоединения территории Эстонии к СССР в 1940 году разместились в Таллине. С началом войны быстрое продвижение немцев на северном направлении к августу 1941 года поставило под вопрос судьбу советских войск и кораблей Балтийского флота в Эстонии. 27 августа началась масштабная операция по эвакуации 28,6 тыс. военнослужащих армии и флота, 13,4 тыс. гражданских лиц и выводу из Таллина в Кронштадт 225 военных кораблей и гражданских судов.

К 30 августа удалось успешно вывести 163 судна, в том числе флагманский крейсер "Киров". Благодаря переходу, ВМС РККА удалось сохранить ядро сил на Балтике, что сыграло важную роль в обороне Ленинграда. Во время эвакуации погибли 19 боевых кораблей и катеров, 25 вспомогательных судов, а также 18 из 20 транспортных кораблей. Согласно подсчетам историка Радия Зубкова, на данные которого опирается "Поклон кораблям Великой Победы", из 42 тыс. человек эвакуироваться живыми в Кронштадт удалось только 27 тыс.