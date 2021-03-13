Президент Ирана заявил, что в стране сохраняется вероятность четвертой волны пандемии

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Вероятность четвертой волны распространения коронавируса все еще сохраняется на территории Ирана. Об этом заявил в субботу президент страны Хасан Роухани.

"Угроза четвертой волны не устранена, ее вероятность сохраняется. До сегодняшнего дня мы были осторожны, чтобы избежать новой волны, но в любой момент эта угроза может реализоваться", - сказал он. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Президент добавил, что "на этой и следующей неделях Иран нарастит темпы вакцинации".

17 декабря 2020 года Роухани заявил, что Иран преодолел третью волну распространения коронавируса на территории страны.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, а 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз вакцины индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать в апреле.