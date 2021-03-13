Вакцинация от коронавируса в Грузии начнется 15 марта

ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса в Грузии начнется 15 марта. Об этом в субботу заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге.

"Центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья уже отобрал 82 учреждения, в которых 15 марта начнется вакцинация от коронавируса", - сказала Тикарадзе, уточнив, что все врачи, которые будут прививать людей, уже прошли специальную подготовку.

Грузия в субботу получила первые 43,2 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Правительство республики в декабре прошлого года разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми будут привиты медработники. Далее планируется привить 20% взрослого населения, что составляет 700 тыс. человек. При этом власти отмечают, что для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Всего Грузия планирует купить до 4 млн доз вакцины.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день выявлен 274 721 случай инфицирования, что составляет 7,4% населения. Выздоровели 268 004 пациента, 3 643 человека скончались.