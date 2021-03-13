Путин поздравил Ирину Алферову с 70-летием

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Алферову с 70-летним юбилеем, пожелав творческих успехов и здоровья. Телеграмма с поздравлениями опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Вы состоялись в актерской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей - и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители. Желаю Вам творческих успехов, здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Актриса дебютировала в кино во время учебы в институте, исполнив эпизодическую роль в драме Эдуарда Бочарова "Серебряные трубы" (1970). С 1993 года. является актрисой московского театра "Школа современной пьесы". Зрительский успех Алферовой принесла одна из первых ролей - Констанции Бонасье в приключенческой комедии "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Популярность получили мелодрамы с ее участием "С любимыми не расставайтесь" (1979) и "Предчувствие любви" (1982), в которых актриса исполнила главные роли.