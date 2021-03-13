Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России, актрису театра и кино Ирину Алферову с 70-летним юбилеем, пожелав ей неиссякаемой энергии и новых проектов. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Вы - одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей. Вы неповторимы в самых разных амплуа, умеете для любой роли найти нужную тональность, с достоверностью передать характер своих героинь. Желаю вам неиссякаемой энергии, новых проектов и премьер, здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Актриса дебютировала в кино во время учебы в институте, исполнив эпизодическую роль в драме Эдуарда Бочарова "Серебряные трубы" (1970). С 1993 года является актрисой московского театра "Школа современной пьесы". Зрительский успех Алферовой принесла одна из первых ролей - Констанции Бонасье в приключенческой комедии "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Популярность получили мелодрамы с ее участием "С любимыми не расставайтесь" (1979) и "Предчувствие любви" (1982), в которых актриса исполнила главные роли.