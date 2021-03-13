День православной книги в храме Христа Спасителя заменили телемарафоном из-за пандемии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Марафон на телеканале "Спас" заменил празднование Дня православной книги в храме Христа Спасителя из-за сложной эпидемиологической ситуации в Москве. Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире канала "Спас" в приветствии ко Дню православной книги.

"Ныне мы чествуем дьякона Ивана Федорова, чьими руками в далеком XVI веке было положено основание печатному делу на Руси. Стало уже доброй традицией проводить различные мероприятия, посвященные книге и чтению. По обычаю ежегодно мы встречались с вами в храме Христа Спасителя, однако в связи с непростой эпидемической обстановкой в Москве было принято решение провести интерактивный марафон на телеканале "Спас", - сказал он.

14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси была опубликована первая точно датированная печатная книга дьякона Ивана Федорова "Апостол". День православной книги, приуроченный к этой дате, проводится Русской православной церковью с 2010 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно в Москве в храме Христа Спасителя в это время проводится детский праздник. Телемарафон на "Спасе" проходит в субботу с 11:30 мск.