Козлов: решение о мерах борьбы с вредителями в дендрарии в Сочи примут 13 марта

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Ученые разработали план по борьбе с вредителями в дендрарии в Сочи, средства на его реализацию найдены. В случае его одобрения на совещании в субботу к работе приступят в понедельник, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Пригласили науку сегодня. Вы знаете, у нас сегодня в 16 часов встреча <...> Мы договорились, что сегодня вместе с вами и наукой примем решение. Деньги мы нашли, решение наука нам подала, мы долго и упорно общались по этому поводу. У науки есть выход. Если мы его сегодня вместе обсудим и одобрим, то, я думаю, что уже с понедельника можно начинать заниматься тем, чего вы так долго ждали", - сообщил он во время посещения дендрария.

По словам Козлова, на совещании будет рассмотрен вопрос изменения законодательства с целью разрешить химическую обработку от вредителей на территории дендрария. "У правительства есть полномочия менять законы, а ваша задача... подсказать. Наука сейчас подтвердит нам с точки зрения препаратов. Если это все сходится, значит будем править закон и параллельно действовать", - отметил он.

Серьезной проблемой для Сочи в последние годы стали вредители, завезенные на курорт с посадочным материалом перед Олимпийскими играми 2014 года. В 2014 году были отмечены первые случаи гибели растений от пальмового мотылька и красного пальмового долгоносика. В 2018 году усыхание пальм приняло массовый характер.

Реликтовые рощи самшита за несколько лет были уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи завезли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм 2014 года. По данным WWF, вредителем уничтожено 99% самшита.

Бороться с вредителями с помощью химической обработки в зоне дендрария в настоящее время нельзя в соответствии с законодательством.