Исследование: вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока

В статье, опубликованной изданием в субботу, говорится, что все жители страны старше 16 лет получат предложение сделать прививку уже к 10 июня. Согласно более консервативным оценкам британского Минздрава, этот показатель должен быть достигнут до конца июля. При этом Евросоюз планирует предложить вакцину всем совершеннолетним жителям стран сообщества к началу августа.

Британские власти вакцинируют жителей страны в строгой очередности. Первыми приглашение сделать укол получили британцы старше 80 лет, после этого на вакцинацию были приглашены те, кому больше 70 лет, и так далее. С этой недели в королевстве начали прививать людей старше 55 лет, при этом до 4 апреля, по данным газеты Daily Telegraph, вакцинироваться предложат всем, кому больше 40 лет. Вне очереди прививки делают врачам, сотрудникам домов престарелых и соцработникам, людям с крайне слабым здоровьем и многими хроническими заболеваниями, увеличивающими риск развития осложнений при COVID-19.

К настоящему моменту в стране вакцинированы 23,3 млн человек. Это примерно 35% населения королевства и 44% британцев старше 16 лет. Вакцин от коронавируса, доказавших свою эффективность и безопасность в ходе испытаний на людях более молодого возраста, в мире пока нет. Однако, по оценкам британских властей, первые препараты, которыми можно будет делать прививки детям, должны появиться уже до конца года.

Великобритания испытывает минимальные перебои с поставками вакцин от коронавируса и сама производит препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В стране также используется вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В этом месяце королевство должно получить первую крупную партию препарата американской компании Moderna, который был одобрен британским регулятором еще в начале января. С апреля также ожидается начало поставок вакцин Novavax и Johnson & Johnson. В общей сложности британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей при том, что численность населения страны составляет всего 67 млн человек.

Отмена карантина

Несмотря на то, что целевые показатели по вакцинации могут быть достигнуты с опережением графика, британские власти последовательно подчеркивают, что ограничительные меры не будут сниматься раньше намеченных сроков. 8 марта в Англии начали работу школы, а с 12 апреля, в случае сохранения стабильной эпидемиологической обстановки, откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

Согласно опубликованному на этой неделе прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), благодаря быстрому осуществления вакцинации в Великобритании в 2021 году экономический рост может составить 5,1% ВВП, в то время как в странах еврозоны этот показатель составит лишь 3,9%. При этом из-за более строгих ограничительных мер, которые британские власти были вынуждены вводить в течение последнего года, падение ВВП страны в 2020 году составило почти 10% на фоне семипроцентного снижения в странах зоны евро.