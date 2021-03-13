Прокуратура Латвии отказалась прекратить уголовное дело против русскоязычных журналистов

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Латвии отказалась прекратить уголовное дело в отношении местных русскоязычных журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ, которые были ранее задержаны Службой государственной безопасности (СГБ) республики. Об этом в субботу сообщила журналист Алла Березовская, выступая на международной онлайн-конференции "Репрессии против русских журналистов Латвии", трансляция которой велась на странице партии "Русский союз Латвии" в Facebook.

"Информационным поводом для сегодняшней конференции я, пожалуй, могу назвать решение надзирающей прокуратуры рижского судебного округа, куда мы обратились с просьбой, чтобы прекратили уголовное дело в отношении журналистов, в частности это и меня касается. Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", - сказала она, добавив, что этот отказ был обжалован в Генеральной прокуратуре.

"Я один из семи журналистов, которые сейчас находятся в статусе подозреваемых по 84 статье Уголовного закона - нарушение режима санкций, но свою вину мы не признаем, - отметил в свою очередь журналист Андрей Солопенко. - Мы считаем, и я лично считаю, что никаких санкций я не нарушал. Мы будем пытаться бороться против этого всеми законными средствами и отстаивать свою правоту. На мой взгляд, все это является явным давлением на журналистов, сделанное с одной целью - чтобы они перестали писать свои статьи в те порталы, куда они их писали".

Журналист Андрей Яковлев, который также находится под уголовным преследованием, высказал предположение, что СГБ Латвии "фабрикуются доказательства нашей якобы вины". "У меня есть основания так полагать, и адвокатам предстоит большая и кропотливая работа", - указал он. "Я понимаю, что это процессы, которые будут длиться долго. Думаю, многим журналистам понадобится в том числе и материальная поддержка", - добавил он.

Латвийский публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман считает, что у попавших под репрессии журналистов есть "неплохие шансы выиграть это дело, если оно дойдет до суда". "Хотя я и в этом не уверен - как по мне, так есть большая вероятность, что оно где-то заглохнет. Я даже не знаю, есть ли в Латвии такие юристы, которые могли бы отстаивать обвинения в суде, но это ничего не значит, потому что наказание по сути уже совершается", - считает он.

Поддержка коллег

На конференции также выступила член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая ранее была арестована по подозрению в работе иностранным агентом и шпионаже против США. "Это серьезнейшее потрясение, с которым каждый из вас теперь будет жить всю жизнь, понимая, что за вами наблюдают, смотрят и в любой день к вам могут прийти. Когда я выступала буквально несколько дней назад именно по вашей ситуации на спецсекции ОБСЕ, я об этом и говорила - что такое жизнь, когда ты в любой момент вздрагиваешь от стука в дверь, возможно, это за тобой", - поддержала она латвийских коллег.

Главный редактор интернет-портала Baltnews Андрей Стариков указал, что дело против латвийских журналистов является "политическим, поэтому надо действовать политически", обращаясь в различные международные организации. "Это бесконечное давление имеет результат, и наша задача, задача журналистского сообщества, - делать для тех, кто посмел незаконно преследовать наших коллег и друзей в Латвии, эту тему токсичной, не давать этой теме уходить на периферию повестки. Они должны понимать, чего нет в Латвии и у СГБ, что есть ответственность за действия, что бесконечным произвол не может быть", - сказал он.

Задержание журналистов

В начале декабря 2020 года СГБ Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Среди них Яковлев, который несколько лет назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Солопенко и Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. В СГБ сообщили, что их действия были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

Всего с декабря 2020 года по март этого года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение международных санкций. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого - Дмитрий Киселев - находится под санкциями как физическое лицо.