Более 650 тыс. беженцев вернулись в Сирию с июля 2018 года

ДАМАСК /Сирия/, 13 марта. /ТАСС/. Более 650 тыс. сирийских беженцев, покинувших страну в ходе боевых действий, вернулись из-за рубежа с 18 июля 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в субботу информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 48 беженцев (в том числе женщин 15, детей 25). Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 650 348 человек", - говорится в документе.

Большая часть беженцев, сказано в документе, прибыла из Иордании (около 395 тыс.) и Ливана (255 тыс.). По данным ЦПВС, за рубежом находится еще около 6,74 млн сирийских беженцев, около половины из них - на территории Турции. Желание вернуться на родину изъявили около 1,3 млн человек.

Внутри страны из лагерей беженцев к местам постоянного проживания вернулись с сентября 2015 года около 1,34 млн человек. В 413 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 1,5 млн мест.

Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. ЦПВС, в свою очередь, оказывает помощь в этой работе, а также транспортировке беженцев.