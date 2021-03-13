В Сочинском дендрарии планируют разрешить использовать химикаты для обработки растений

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Химическую обработку и биологическую борьбу с вредителями планируют разрешить в Сочинском дендрарии и на других территориях Кавказского заповедника. Минприроды России в ближайшее время начнет подготовку изменений в законодательстве, чтобы успеть провести работы в мае, сообщил глава министерства Александр Козлов.

"Мы должны это (разрешить химическую обработку и биологическую борьбу вредителями) сделать. 19 числа будет подготовлено разъяснение Минприроды, чтобы работать было можно. Мы должны подкорректировать положение. В мае должны выйти на работы", - сообщил он на совещании по вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения в Сочи.

Козлов поручил максимально быстро проработать данный вопрос, так как, по словам ученых, последний срок проведения работ в этом году - май. Иначе их придется перенести на 2022 год. Это обусловлено биологическими процессами, со слов ученых, после мая не будет активного процесса заражения растений.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Ирина Маканова сообщила, что на борьбу с вредителями в 2021 году потребуется около 25 млн рублей. "У нас уже есть понимание по деньгам: 4,5 млн - это без клопа кружевницы, плюс 20 млн с ним", - сообщила она.

Серьезной проблемой для Сочи в последние годы стали вредители, завезенные на курорт с посадочным материалом перед Олимпийскими играми 2014 года. В 2014 году были отмечены первые случаи гибели растений от пальмового мотылька и красного пальмового долгоносика. В 2018 году усыхание пальм приняло массовый характер. Реликтовые рощи самшита за несколько лет были уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи завезли в 2012 году при подготовке к Олимпиаде. По данным WWF, вредителем уничтожено 99% самшита.

Бороться с вредителями с помощью химической обработки в зоне дендрария в настоящее время нельзя в соответствии с законодательством.