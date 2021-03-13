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Пандемия COVID-19

В аэропортах США зафиксировали рекордный за время пандемии пассажиропоток

По данным Управления транспортной безопасности страны, 12 марта досмотр в аэропортах прошли 1,357 млн человек, однако этот показатель остается на 38% ниже уровня, предшествовавшего пандемии

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Рекордный за время пандемии пассажиропоток был зафиксирован в аэропортах США 12 марта. Об этом сообщает в субботу со ссылкой на данные Управления транспортной безопасности страны агентство Reuters.

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По его сведениям, в минувшую пятницу досмотр в аэропортах прошли 1,357 млн человек, что является рекордным показателем с 15 марта прошлого года, однако все равно остается на 38% ниже уровня, предшествовавшего пандемии.

Как отмечает Reuters, в 2020 году из-за распространения в мире коронавируса спрос на авиаперелеты в США сократился на 60%. В последние недели на фоне начала массовой вакцинации он начал расти.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 29,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 532 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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