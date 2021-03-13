Спасатели МЧС помогли парашютисту, застрявшему в кроне высокого дерева в Кирове

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спасатели МЧС в Кирове помогли парашютисту, который застрял в кроне высокого дерева на высоте около 10 м. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, вероятно, он совершал прыжок, но его снесло ветром в сторону от расчетной точки приземления.

"С помощью пожарной автолестницы спасатель поднялся к кроне дерева, освободил стропы и помог парашютисту спуститься на землю. Затем был отцеплен и парашют", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что спасательная операция завершилась успешно. Спортсмен в результате происшествия не пострадал.