В Керчи завершили реставрацию Митридатских лестниц

"В Керчи вместе с [министром экономического развития РФ] Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] ознакомились с итогами работы по объекту культурного наследия федерального значения "Лестницы большие и малые" на горе Митридат, где полностью завершены ремонтно-реставрационные работы. Затем проинспектировали комплекс сооружений Керченской крепости и объекты инфраструктуры Керчи", - написал глава региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию одного из главных символов Керчи - Митридатских лестниц, ведущих к вершине горы, где в античное время располагался дворец царя Митридата VI Евпатора. Об этом в субботу на своей странице в "ВКонтакте" написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В ходе рабочей поездки в Крым Решетников ознакомился с третьим этапом реконструкции международного аэропорта "Симферополь" имени И. К. Айвазовского. Глава региона и министр экономического развития РФ посетили строительство Бештерек-Зуйского водозаборного узла в Симферопольском районе и новую республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2017 года во время посещения международного детского центра "Артек" обратился к главе региона с просьбой ускорить реставрацию объектов. В феврале 2019 года Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реконструкции Митридатских лестниц. Работы по реставрации начались в сентябре 2019 года, завершить их планировали в 2021 году.

Большая Митридатская лестница получила название от горы Митридат. Лестница в 432 ступени была построена в середине XIX века. Часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По информации архитекторов, реконструкция части, на которой произошел обвал, проводилась в середине 1970-х годов. Эти работы не были завершены - не были проведены работы по отводу почвенных вод.

Построенная в 1866 году в классицистическом стиле Малая Митридатская лестница имеет второе название - Константиновская - в честь купца первой гильдии Алексея Константинова, на пожертвования сына которого сооружение было возведено. Лестница реставрировалась в 1960 и 1989 годах. При современном обследовании было выявлено множество дефектов.