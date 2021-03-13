Мишустин освободил Михаила Мишина от должности замглавы ФАДН

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей.

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.

Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.