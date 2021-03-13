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Отставки и назначения

Мишустин освободил Михаила Мишина от должности замглавы ФАДН

Он занимал эту должность с 18 июля 2018 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей.

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.

Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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