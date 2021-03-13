Международный проект о культурном наследии в Кенозерье запустят к концу марта

ТАСС, 13 марта. Международный проект "StoryTagging" в Кенозерском нацпарке запустят к концу марта. Об этом ТАСС сообщила начальник службы развития национального парка "Кенозерский" Александра Яковлева.

Проект предусматривает финансирование ремесленников, художников и представителей других творческих профессий на создание своей продукции. Предполагается, что участники будут вдохновляться историями о Кенозерье при создании товаров, которые позже будут продвигаться на площадках проекта.

"Мы сейчас его запустим. Мы дадим месяца два, его еще должны оценивать наши партнеры из Великобритании, из Швеции, из Финляндии, там много кто участвует. Я думаю, что к концу марта [проект будет запущен]", - сказала Яковлева на фестивале "Первозданная Россия" в Москве.

Сейчас проводится сбор информации о Кенозерье у местных жителей и ученых, чтобы потом переработать ее в истории. После пройдет отбор ремесленников, мастеров, художников и других творческих и креативных людей для создания новой продукции или услуг по мотивам историй, рассказанных о Кенозерье.

Целью проекта StoryTagging является сбор и популяризация информации о культурном и природном наследии северных стран. Также он позволит по-новому представить туристический потенциал Кенозерья для международной общественности.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.