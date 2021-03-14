Лавинную опасность объявили в семи районах Сахалина

ТАСС, 14 марта. Синоптики объявили на 15 марта лавинную опасность в семи районах Сахалина. Об этом в воскресенье сообщается на сайте территориального управления МЧС России.

"15 марта на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на Сахалине пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха составляет от двух до семи градусов тепла.