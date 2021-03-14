В Иркутске отменили масленичные гуляния из-за штормового ветра

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменены в Иркутске из-за сильного ветра. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталия Барышникова.

"В настоящий момент скорость ветра достигает 23-25 м/с. При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело. Праздничная торговля и концерты также проводиться не будут", - процитировали в пресс-службе слова Барышникова.

Жителям рекомендуют оставаться дома. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в единую диспетчерскую службу города.

По данным мэрии, в городе устраняют последствия сильного ветра и метели. По поручению мэра Руслана Болотова в связи с погодными условиями все службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Ведутся восстановительные работы в микрорайоне Первомайском и на улице Баррикад. Южное управление ЖКС восстанавливает электроснабжение на улице Баумана, также поступило сообщение об обрыве проводов и отсутствии уличного освещения на всем протяжении Иркутного моста, туда направлена рабочая бригада.

"Поступают сообщения о небольших отключениях на сетях электроснабжения. Электроэнергию оперативно восстанавливают. Также производится объезд округов Иркутска, в ходе которых устраняются все выявленные повреждения", - привели в пресс-службе мэрии города слова первого заместителя мэра Антона Красноштанова. МУП "Иркутскавтодор" устраняет последствия на улицах города - убирает упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры.

Проблемы со стихией есть и за пределами Иркутска, на трассах метель и гололед. Утром на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" около поселка Железнодорожный Усольского района столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, в автобусе находились 39 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по области. За пассажирами приехал другой автобус.

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