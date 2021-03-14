Лукашенко отметил большую роль патриарха Кирилла в укреплении белорусско-российской дружбы

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии, отметив его большой вклад в дело сохранения мира и укрепления дружбы между белорусским и российским народами. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщило в воскресенье агентство БелТА.

"Ваше многолетнее участие в решении сложнейших вопросов современности помогает находить пути к уважительному диалогу и конструктивному сотрудничеству, способствует достижению социального благополучия и стабильности", - отметил Лукашенко, обращаясь с посланием к патриарху.

Лукашенко заявил, что на протяжении многих веков православная церковь служит нравственным и моральным ориентиром для миллионов верующих, выступает объединяющей силой, вдохновляет на созидательный труд. "В вашем лице она (церковь) обрела мудрого наставника и пастыря, все слова и поступки которого являются примером глубокой духовности и самоотверженного служения людям", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия признает и высоко ценит вклад, который патриарх Кирилл вносит "в дело сохранения мира, укрепления духовной связи и братской дружбы народов обеих стран".