Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

"<...> Самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - говорится в тексте.

Президент пожелал Наине Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.