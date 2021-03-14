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Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием

Президент отметил, что ее просветительская деятельность заслуживает глубокого уважения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

"<...> Самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - говорится в тексте.

Президент пожелал Наине Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕльцина, Наина Иосифовна
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