Канада перевела часы на летнее время

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Канада в воскресенье в 02:00 по местному времени (10:00 мск) официально перешла с зимнего на летнее время, переведя часовые стрелки на один час вперед. Разница между Москвой и восточным побережьем Канады, где находится столица страны, теперь составляет семь часов, а не восемь как было ранее.

Считается, что перевод стрелок часов позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы, так как у населения появляется лишний "светлый" час. На зимнее, или "стандартное" время канадцы перейдут теперь только 7 ноября.

Традиционно время не меняется на большей части провинции Саскачеван, в отдельных районах франкоязычной провинции Квебек, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, а также на арктическом острове Саутгемптон, который относится к северной территории Нунавут. Во всех этих регионах население постоянно живет по зимнему времени.

Впервые переход на летнее время в Канаде был проведен в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио), а первая массовая "экономия дневного времени" зафиксирована в 1916 году, когда эту идею подхватили жители различных городов в провинциях Онтарио, Манитоба, Новая Шотландия и Квебек. Почти все канадские территории стали переводить часы, чтобы продлить световой день, только к концу 1960-х годов.

Курс на перемены

В последние годы в Канаде все чаще звучат призывы об отмене существующей практики по переводу часов дважды в год. Канадская арктическая территория Юкон уже объявила, что с этого года больше не будет переводить стрелки часов на зимнее время, а всегда будет жить по летнему времени.

В ноябре прошлого года парламент провинции Онтарио, являющейся самым густонаселенным регионом Канады (14,5 млн жителей), одобрил предложение об отказе от практики перехода на зимнее время. Теперь для воплощения этого предложения в жизнь необходимо, чтобы аналогичные решения приняли законодательные органы соседних с Онтарио канадской провинции Квебек и американского штата Нью-Йорк, так как с ними у Онтарио очень тесные деловые связи, а разнобой во времени навредит бизнесу. С аналогичными инициативами выступают и в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия и Манитоба.