В Москве впервые с сентября выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за неделю

С 8 по 14 марта штаб сообщил о 9 999 заразившихся в городе против 11 919 неделей ранее. В последний раз меньше заболевших в столице выявляли с 21 по 27 сентября, когда штаб зарегистрировал 9 283 новых случая.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты впервые с сентября прошлого года выявили в Москве менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель заболеваемости в столице сократился с 13,5 до 11,3 случая в сутки на 100 тыс. жителей - минимального значения также с сентября. Подавляющее большинство москвичей - 92% - уже выздоровели после заражения коронавирусом. Летальность новой инфекции в столице, по информации оперативного штаба, составила 1,58%.

В России в целом выявили 67 832 заразившихся, это почти на 11,6% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Число выздоровевших за неделю также уменьшилось: с 8 по 14 марта вылечились 83 205 человек против 100 127 с 1 по 7 марта.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, продолжает снижаться. Однако в воскресенье оно впервые с 11 января не уменьшилось, а выросло и составило 303 209.

Число регистрируемых в России смертей из-за коронавируса растет вторую неделю подряд. Если в первую неделю марта штаб сообщал о 2 972 умерших, то на второй - о 2 996. Летальность новой инфекции, по его данным, возросла за семь дней с 2,06% до 2,1%.