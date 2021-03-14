Мишустин поздравил народную артистку России Ольгу Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Вы - замечательная актриса, в которой драматический талант гармонично сочетается с яркой индивидуальностью, особой эмоциональностью и обаянием. Эти уникальные качества помогают вам многие годы блистать на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, радовать поклонников разнообразием образов", - говорится в тексте сообщения.

Премьер пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия, удачи и всего наилучшего.

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Яковлева родилась 14 марта 1941 года в Тамбове. После окончания Театрального училища имени Щукина в 1962 году была принята в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком"), где встретила режиссера Анатолия Эфроса, в содружестве с которым работала также в Театре на Малой Бронной и Театре на Таганке. Затем играла в Театре имени В. Маяковского, "Школе современной пьесы", Театре под руководством О. Табакова. С 2004 года - актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Удостоена звания народной артистки РСФСР. Кавалер орденов Почета и Дружбы. Является лауреатом Государственной премии РФ (1996), театральной премии "Хрустальная Турандот" (1993, 2011), премии "Золотая маска" (1996, 2011).