ОНК нашла нарушения прав задержанных на съезде муниципальных депутатов в ОВД "Новокосино"

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) выявили нарушения прав задержанных в ходе съезда "Объединенных демократов" в Москве при посещении ОВД "Новокосино", где содержали часть задержанных. Об этом журналистам сообщил в воскресенье ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Вчера посетили ОМВД "Новокосино". Выявили большое количество нарушений. Впервые столкнулся с тем, что в отделе полиции не принимали от граждан воду и еду в передачах. При этом граждан, находящихся отделе, не обеспечили положенным количеством питания. Двоих, находившихся в отделе семь часов с момента задержания, не покормили, одного за два дня кормили один раз, хотя, судя по книге выдачи индивидуальных рационов питания, еда предлагалась своевременно. В графе "отказ" никто из людей свои подписи при нас идентифицировать не смог", - рассказал правозащитник.

По словам Мельникова, никому из задержанных не выдали постельное белье, хотя спальные принадлежности в ОМВД имеются.

Ранее в пресс-службе главка столичной полиции журналистам сообщили, что в субботу в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан, представляющих общественную организацию, предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. При этом, по словам полицейских, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Всего, по данным полиции, в территориальные органы внутренних дел было доставлено около 200 человек.

Ранее о задержании 170 участников съезда "Объединенных демократов" ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, им вменяют ст. 20.33 КоАП РФ. Согласно закону, по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Среди задержанных - муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.