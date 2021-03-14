Мэр Никосии пообещал торжественно открыть главную площадь кипрской столицы в 2021 году

НИКОСИЯ, 14 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Главная площадь греческой части Никосии - площадь Элефтерия (Свободы) и примыкающая к ней новая прогулочная зона на месте крепостного рва, реконструированные по проекту выдающегося архитектора Захи Хадид (1950-2016), будут торжественно открыты в нынешнем году. Об этом сообщил ТАСС мэр Никосии Константинос Йоркаджис.

"Реконструкция в основном завершена. Открытие площади состоится в этом году, и единственное, что этому мешает - это ограничения, связанные с пандемией. Надеюсь, они будут сняты, и дай Бог, чтобы уже перед началом лета все заработало", - сказал он.

Масштабный проект - одна из последних работ, которая была создана архитектурным бюро Захи Хадид под ее непосредственным руководством. "С учетом этого факта данная работа обрела еще большую ценность, чем мы тогда полагали", - заметил градоначальник.

По словам Йоркаджиса, завершение реализации проекта полностью изменит облик центра столицы, создав связующее звено между исторической частью города и его современными кварталами путем организации совершенно нового и разнообразного общественного пространства, расположенного на двух уровнях. Связь между улицами старой и новой частей центра города осуществляется по очень широкому и плавно изгибающемуся пешеходному мосту, который фактически сам по себе можно назвать площадью. На нижнем уровне расположена совершенно новая прогулочная зона, примыкающая к фортификационным сооружениям и украшенная малыми архитектурными формами и элементами ландшафтного дизайна. "Та часть площади, которая ранее представляла собой мост над крепостным рвом, была передвинута, чтобы у прохожих была возможность во всей красе лицезреть городские стены, построенные в венецианский период. Раньше вид на них перекрывала буйная растительность, но теперь они вынесены на первый план", - отметил Йоркаджис.

Он подчеркнул, что новый мост был построен таким образом, чтобы люди могли свободно проходить под ним. Тем самым были соединены разные части крепостного рва. В общей сложности удалось объединить три участка этого рва, которые примыкают к улицам Омиру и Стасину и расположены между площадью Дионисиоса Соломоса и автомобильной стоянкой возле бастиона д'Авилла. "Я хочу обратить внимание на уникальный дизайн всего проекта и убежден, что мы оживим пространство крепостного рва. Там предусмотрены кафе, игровые площади, 15 питьевых фонтанчиков, а это значит, что ров превращается в зону общественного пользования, и люди начнут его посещать", - сказал мэр Никосии.

Многие части реконструированного пространства уже доступны. Так, между сквером, откуда начинается главная улица Старой Никосии - Ледра и площадью Солому проложена широкая пешеходная зона, вдоль которой установлены белые каменные скамьи, напоминающими по форме дирижабли. Их непривычный вид резко разделил горожан. Одна часть поддержала футуристический, в чем-то даже "инопланетный" облик моста и всех деталей оформления площади, характерный для дизайна Захи Хадид. Другая же часть, наоборот, жестко отвергла такие формы городского пространства, которые не укладываются в традиционные представления о единстве городской среды и необходимости сохранения в общественных пространствах уюта, который в данном случае разрушается обилием массивных бетонных конструкций.

Сложности реализации проекта

Реализация проекта получила известность в качестве непрекращающегося долгостроя: архитектурное бюро Захи Хадид выиграло конкурс на реконструкцию площади еще в 2005 году, но к реальному строительству удалось приступить лишь семью годами позже. "Строительство началось в 2012 году. Его сметная стоимость составляет порядка €35-36 млн. Фактическая же стоимость будет плюс-минус 10-15% от сметы, что находится в пределах нормы", - сообщил Константинос Йоркаджис.

Указанные мэром цифры возникли в результате переоценки проекта. "Мы осознали в свое время, что проект является гораздо более сложным, чем полагалось на первых порах, и что его изначальный бюджет недостаточен, чтобы покрыть стоимость реальных работ. В результате мы прекратили сотрудничество с первым застройщиком - строительной фирмой "Мильтиадис Неофиту" - и провели новый тендер, который вывел нас на те бюджетные цифры, о которых я упомянул. Три года ушло на смену застройщика и на сложности, связанные с высокими требованиями к качеству строительных работ, которого было вправе ожидать архитектурное бюро Захи Хадид", - пояснил мэр города.

У площади Элефтерия непростая история, связанная с особенностями исторического развития Кипра и самой Никосии, которая после объединения Берлина остается последней разделенной столицей в странах европейского союза. Дело в том, что исторически центральная площадь Никосии, именуемая нынче площадью Ататюрка, оказалась в той части Кипра, которая с 1974 года оккупирована войсками Турции. Фактически общины острова разделили территории своего проживания еще в 1963 году и с тех пор эта площадь, на которой стоят здания бывшей британской колониальной администрации острова, служит центром северной, турецкой части столицы, которая значительно уступает по размерам южной, греческой.

В результате этого разделения греческий юг города уже в первой половине 1960-х годов оказался без общественного центра. Постепенно формируясь, этот центр стал мигрировать и все больше удаляться от разделившей Старую Никосию пополам межобщинной границы, где поначалу стояли британские войска, а затем их места заняли войска ООН. На этом фоне стала возрастать роль площади Элефтерия, которая тогда носила имя бывшего премьер-министра Греции Иоанниса Метаксаса.

"Люди стали жить с учетом новых реалий, и площадь Элефтерия стала постепенно получать импульсы к обретению новой жизни. Но де-факто это была не столько площадь, сколько функционирующий мост и улица, однако это место стали использовать для проведения политических акций, в том числе многолюдных митингов, в итоге она стала выполнять роль главной площади столицы еще до оккупации Кипра до 1974 года. Но она не была изначально создана для этой роли, а лишь использовалась для этих целей", - пояснил Константинос Йоркаджис.