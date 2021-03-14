Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали двух человек, которые оказались гражданами России и Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на официальном сайте ведомства.

"Вчера пограничники Луцкого отряда (Волынская область, Западная Украина) задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что после незаконного пересечения границы их обнаружили вблизи пункта пропуска "Пища". "Мужчины имели при себе документы, однако государственную границу решили пересечь незаконно. Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально", - проинформировали в Госпогранслужбе.

В пресс-службе ведомства добавили, что задержанных доставили в пограничное подразделение для принятия решения о привлечении их к ответственности за административное правонарушение по статье о незаконном пересечении границы Украины.