В Амурской области зафиксировали температурный рекорд

ТАСС, 14 марта. Температурный рекорд побит в Приамурье, в воскресенье температура воздуха составила 9-14 градусов тепла. До этого за период более чем столетних наблюдений синоптики фиксировали температурный максимум на отметке 7 градусов выше нуля, сообщается в воскресенье в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"После полудня 14 марта в большинстве районов Амурской области воздух прогрелся от +9 до +14 градусов, лишь местами в Сковородинском, Тындинском, Зейском и Селемджинском районах было прохладнее. В областном центре зафиксировали +14,2 градуса, что существенно перекрыло прежний рекорд: в 1918 году температура поднималась до плюс 7,2 градусов и целых 103 года это значение было историческим максимумом на эту дату", - говорится в сообщении.

Ночь на 13 марта оказалась самой теплой за весь период наблюдений - 0,9 градуса выше нуля. Прежний рекорд был зафиксирован в 1977 году - 3,2 градуса мороза. Ночью с 13 на 14 марта температура составила 1,3 градуса мороза, что теплее, чем ранее установленный температурный максимум 1963 года - 2 градуса ниже нуля.

Тепло в регион принес циклон, центр которого 14 марта находился в районе Читы. Погоду в Приамурье в это время определяли потоки теплого сухого континентального воздуха. В ближайшие сутки центр циклона сместится на север Амурской области.