Осужденный на 11 пожизненных сроков террорист Куфондинас прекратил голодовку

АФИНЫ, 14 марта. /ТАСС/. Осужденный на 11 пожизненных сроков террорист Димитрис Куфондинас прекратил начатую 66 дней назад голодовку. Об этом сообщила в воскресенье газета Efimerida ton Syntakton, которая опубликовала заявление заключенного.

Террорист в своем заявлении обвинил власти в нарушении законов и конституции и поблагодарил своих сторонников, которые в последнее время провели десятки массовых протестных акций в его поддержку.

Куфондинас проводил с 8 января голодовку, требуя перевести его в тюрьму Коридаллос в пригороде Афин из тюрьмы особо строгого режима Домокос. Правительство заявило, что не будет переводить его в афинскую тюрьму, которую постепенно освобождают от преступников, в отношении которых действует строгий режим. По оценке врачей, голодовка в значительной степени подорвала здоровье Куфондинаса, в последнее время проводилось его питание в принудительном режиме.

Куфондинас, осужденный на 11 пожизненных сроков, считается главным киллером разгромленной в 2002 году террористической организации "17 ноября". Греческая радикальная группировка - "Революционная организация 17 ноября" (или просто "17 ноября") - была образована в 1975 году и выступала против военного присутствия США в Греции, Турции и на Кипре, а также членства Греции в ЕС и НАТО. В период с 1975 года по 2000 год члены организации, считавшие своим методом вооруженную борьбу, совершили 103 нападения на американских, британских, турецких и греческих граждан, в результате которых были убиты 23 человека, в их числе резидент ЦРУ в Афинах Ричард Уэлш в 1975 году.

Греческие власти сумели обезвредить группировку после того, как в 2002 году бомба случайно взорвалась в руках одного из ее боевиков - Савваса Ксироса. Суд постановил, что на совести 15 членов "17 ноября", совершавшей в течение почти 30 лет убийства, теракты, ограбления банков и нападения на военные объекты, лежит ответственность за более чем 2,5 тыс. преступлений. Некоторые ультралевые организации до сих пор считают Куфондинаса революционером.