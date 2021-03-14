Свердловчане сожгли на Масленицу самое большое в регионе чучело высотой 8 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Самое высокое чучело с медицинской маской на лице сожгли на Масленицу в тематическом парке у Арамиля в Свердловской области. Высота чучела составляет 8 м, одновременно сжигали еще три чучела в виде животных высотой по 2,5 м, сообщили ТАСС в пресс-службе "Парка Сказов" в воскресенье.

"В этом году все хотят вернуться к прежнему образу жизни, и мы решили дополнить чучело маской, чтобы отразить последние события и в этом символическом сожжении. К тому же мы создали самое высокое чучело в Свердловской области и больше всего чучел сжигаем одновременно. В течение получаса задействовали сразу четыре чучела. Три из них являются образами животных: бык, лиса и козел", - сказал пресс-секретарь парка Влад Бородин.

Животные символизируют древних славянских добрых духов, их чучела впервые устанавливают в области на Масленицу.

Масленичные гулянья в парке посетили более 1,6 тыс. человек. В программу праздника также были включены народные забавы, взятие снежной крепости и бой большими куклами.