"Лествицу" Иоанна Лествичника впервые экранизировали в России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первая экранизация одного из христианских аскетических трудов VI-VII веков - "Лествицы" Иоанна Лествичника - будет транслироваться на телеканале "Спас" во время Великого поста, начиная с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Эту книгу никогда прежде не экранизировали. Я в принципе не вспомню экранизаций духовной литературы. <…> Но тем интереснее становилась эта задача - показать трудноосязаемые, но самые главные в нашей жизни вещи", - сказал ТАСС генеральный директор телеканала "Спас", ведущий проекта Борис Корчевников.

Съемки документального цикла по "Лествице" проходили в Израиле, Палестине, Италии, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, городе Старица Тверской области и Москве. Серии проекта будут выходить каждый будний день Великого поста. Ведущими стали Борис Корчевников и протоиерей Игорь Фомин.

Преподобный Иоанн Лествичник (до 579 - ок. 650, по другим данным - около 525 - начало 7 века) - игумен Синайского монастыря святой Екатерины и духовный писатель. Его сочинение "Лествица" представляет собой руководство в духовной жизни инока, которая, по замыслу святого, является непрерывным восхождением в духовном совершенствовании. Ступеней "Лествицы" Иоанн Лествичник выделял 30, по числу прожитых Иисусом Христом до начала проповеди лет. Именно из такого количества серий будет состоять и цикл канала "Спас".