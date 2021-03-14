СМИ: у фестиваля Burning Man появится постоянная площадка в Неваде

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Фестиваль Burning Man в сотрудничестве с некоммерческой организацией Land Art Generator Project разрабатывают дизайн для постоянной площадки, где любители творческого самовыражения смогут круглый год реализовывать свой потенциал. Об этом сообщила газета Architect's.

По ее сведениям, организаторы фестиваля купили участок в округе Вашоу в штате Невада общей площадью 1537 га, место получило название Fly Ranch. Почти 200 заявок поступило на оформление нового пространства, многие из них концентрируются на использовании экологичных материалов, создании обучающих зон.