СМИ: у фестиваля Burning Man появится постоянная площадка в Неваде

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Фестиваль Burning Man в сотрудничестве с некоммерческой организацией Land Art Generator Project разрабатывают дизайн для постоянной площадки, где любители творческого самовыражения смогут круглый год реализовывать свой потенциал. Об этом сообщила газета Architect's.
По ее сведениям, организаторы фестиваля купили участок в округе Вашоу в штате Невада общей площадью 1537 га, место получило название Fly Ranch. Почти 200 заявок поступило на оформление нового пространства, многие из них концентрируются на использовании экологичных материалов, создании обучающих зон.
burning man is planning a sustainable, permanent space called fly ranchhttps://t.co/TNhkOCHHQG pic.twitter.com/P2zAThn3gH— designboom (@designboom) March 5, 2021
Сформированное жюри отобрало 10 лучших проектов которые получат $150 тыс. на создание регенеративного пространства с системами сбора воды, электроснабжения от солнечных батарей, утилизации отходов и выращивания растений. Победителем конкурса стал концепт двух студентов Массачусетского технологического института, которые предложили строить деревянные конструкции стилизованные под чеснок, перья зеленого лука и орехи макадамия.
Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде в течение нескольких дней в конце августа и начале сентября. Он посвящен главным образом современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.