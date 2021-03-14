В Британии зафиксировали наименьшее с 12 октября число летальных исходов из-за COVID-19

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 52, что стало самым низким показателем с 12 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, за сутки в стране было выявлено 4 618 новых случаев инфицирования - минимум с конца сентября.

Днем ранее власти сообщили о 5,5 тыс. случаев заражения и 121 летальном исходе. Всего в Великобритании умерли свыше 125,5 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,25 млн. Темпы распространения вируса снижаются с января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев и более 1 тыс. смертей.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, режим которого начали ослаблять в понедельник.

8 марта в Англии начали работу школы, а уже с 12 апреля в случае сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

Кампания по вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. К 14 февраля первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных. Власти обещают, что к июлю возможность получить прививку получат все жители страны старше 16 лет.

К настоящему времени вакцинированы 24,19 млн человек - более 36% населения королевства. В воскресенье первую дозу вакцины получил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. В ближайшие недели укол также будет сделан премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Пока что в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.