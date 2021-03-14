На Украине увеличилось число регионов, которые вошли в "оранжевую" эпидемическую зону

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины расширило список регионов, которые вошли в так называемую оранжевую эпидемическую зону в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

"Оранжевый" уровень установлен в 11 регионах - в Киеве, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Оранжевый" - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих "красной" зоне. В последней по-прежнему остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Остальные регионы - в "желтой" зоне карантина. В наиболее благоприятной - "зеленой" - зоне по-прежнему нет ни одной области.

По действующим правилам в "красной" зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, "красный" уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В "оранжевой" не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В "желтой" зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

По состоянию на утро воскресенья на Украине зарегистрировано 9 012 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии в стране достигло 1 460 756, выздоровели 1 222 516 пациентов, скончались 28 303 человека. В субботу на Украине был зарегистрирован самый высокий с начала года показатель заболеваемости - 13 276 новых случаев заражения за сутки. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в государстве началась третья волна пандемии.