В Лимасоле вместо традиционного шествия состоялся карнавал на автомобилях

НИКОСИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Карнавал с демонстрацией костюмов внутри салонов личных автомашин состоялся во второй половине дня в воскресенье в Лимасоле взамен ранее отмененного в связи с пандемией ежегодного карнавального шествия. Об этом информировала кипрская телерадиовещательная корпорация (CyBC).

В этом автомобильном карнавале приняли участие жители не только крупнейшего приморского города Кипра, но и других населенных пунктов острова. Участники акции перед выездом из дома отправили необходимые в период действия карантинного режима СМС-сообщения, извещающие власти о выезде из дома.

Костюмированная процессия медленно проследовала по проспекту архиепископа Макариоса III в присутствии полиции. В ней приняли участие не только автомобилисты, но также и велосипедисты. Кроме того, были замечены отдельные люди в карнавальных нарядах, проделывавшие свой путь на роликах.

Лимасольский карнавал традиционно проходит в воскресенье, предшествующее Чистому понедельнику - дню начала Великого поста. В целом карнавал прошел без эксцессов. Во всяком случае, большинство его участников, хотя и не все, соблюдали меры индивидуальной защиты, будучи одетыми в защитные маски, а на проспекте Макариоса не наблюдалось излишнего скопления публики, наблюдавшей за процессией.

Многие жители Лимасола решили продлить празднования и в нарушение санитарного протокола отправились в район порта, где вечером собралось не менее 1,5 тыс. человек.

По свидетельству очевидцев, многие из тех, кто находится в порту, вышли на улицу без защитных масок и не соблюдают необходимую социальную дистанцию. Полиция пока не вмешивается в ситуацию, хотя уже успела оштрафовать несколько заведений, открывшихся вопреки существующему протоколу. Официально открытые зоны кафе и ресторанов заработают на острове только с 16 марта в рамках нового этапа ослабления карантинного режима.