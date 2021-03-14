Фестиваль русской культуры "Масленица" состоялся в Лондоне в онлайн-режиме

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Традиционный фестиваль русской культуры "Масленица" в Лондоне завершился в воскресенье праздничным гала-концертом в онлайн-режиме. Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, его гости в течение недели могли познакомиться с русской музыкой, народными ремеслами, кино и литературой, а также научиться печь блины.

"Гала-концерт в воскресенье стал гранд финалом, ярким завершающим аккордом фестиваля "Масленица" в Великобритании. Неделя получилась насыщенной, и несмотря на то, что все проходило в онлайн-режиме, мне кажется, она удалась на славу. Мы провели множество мероприятий и для детей, и для взрослых, однозначно расширили нашу аудиторию, которая сейчас уже вышла за пределы Великобритании. Уверена, что благодаря фестивалю этого года, количество людей, узнавших о нашем добром русском празднике Масленицы, возросло", - рассказала ТАСС Ольга Балаклеец, глава продюсерской компании Ensemble Productions.

Она с 2009 года организует один из крупнейших фестивалей русской культуры за границей при поддержке мэрии, Россотрудничества, посольства РФ в Великобритании, фонда "Подари жизнь" и ряда других организаций и русскоязычных СМИ Соединенного Королевства.

По словам посла РФ в Великобритании Андрея Келина, "Масленица" на протяжении 13 лет становится центром притяжения не только выходцев из России, но и всех жителей королевства, интересующихся русской культурой. "Хочется верить, что это масштабное и грандиозное событие в культурной жизни Лондона уже в следующем году обязательно вернется на ключевые площадки города", - сказал он.

Программа фестиваля

В программу фестиваля вошли конкурс детского рисунка "Русская весна - Масленица", благотворительный мастер-класс в онлайн-режиме по изготовлению медовика с шеф-поваром Алексеем Зиминым и беседа с патроном фонда "Подари жизнь" княгиней Екатериной Голицыной. Также состоялись кулинарный мастер-класс по выпечке блинов и оладушек, празднование Масленицы с детской студией "Смородинки", лекция "Русские народные промыслы - художественный символ России", мастер-класс для детей в режиме онлайн по русской народной росписи - гжели, показы фильмов "Девушка с коробкой" (1927) Бориса Барнета и "Цой" (2020) Алексея Учителя.

Масленичная неделя завершилась традиционным концертом с участием известных в России исполнителей и коллективов: Пелагеи, Варвары, ансамбля "Русская песня" и Надежды Бабкиной, Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо", хореографического ансамбля "Березка" имени Н. С. Надeждиной, ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, фольклорной группы "Бурановские бабушки", ансамбля "Терем-квартет", хора Московского Сретенского монастыря, дуэта "Баян микс".

Вниманию зрителей были предложены выступления в записи Дины Гариповой, Тины Кузнецовой, Людмилы Николаевой и ансамбля "Русская душа", группы "Иван Купала", русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, группы Kvatro, театра танца "Гжель", студентов-лауреатов государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.