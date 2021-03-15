Новгородские поисковики нашли родственников погибшего в 1942 году летчика из Белоруссии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Поисковики из Новгородской области установили имя погибшего в 1942 году летчика из Белоруссии и нашли его родственников спустя почти восемь лет после обнаружения обломков штурмовика ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны. Летчик, считавшийся пропавшим без вести 79 лет, будет перезахоронен в этом году, сообщил ТАСС руководитель поискового отряда "Находка" Александр Морзунов.

"Разбившийся самолет был найден в 2013 году, он находился недалеко от населенного пункта и практически полностью был разобран на металлолом. Не давали покоя рассказы местных жителей о том, что когда самолет разбился, в кабине сидел погибший летчик. Его похоронили на месте, а потом перенесли на импровизированное кладбище возле деревни Клин, где захоронены два или три человека. Мы практически каждый год делали туда [д. Клин Новгородской области] экспедиции и думали, что все уже нашли, что только можно, но проходил год и снова появлялись какие-то детали. К сожалению, номер, с помощью которого можно было бы установить имя летчика, все это время не попадался. Лючок с номером нашли лишь этой осенью", - рассказал Морзунов.

По своей базе поисковики проверили номер, который был обнаружен ими среди прочих вещей. Оказалось, что 30 апреля 1942 года не вернулся с боевого задания одноместный советский штурмовик ИЛ-2. Это, по словам Морзунова, опровергло сведения о том, что в кабине были два летчика, один из которых мог спастись. Самолет, личность пилота которого так долго пытались установить поисковики, улетел на штурмовку немецких аэродромов в деревнях Истошно и Михеево. Над аэродромом Михеево он был атакован немецкими "Мессершмиттами", больше его не видели, пояснил Морзунов.

"По тому, как он упал, по обломкам было видно, что он пытался сесть на озеро, но не дотянул и упал на склон котловины, проскользил вниз оставляя обломки", - сообщил собеседник агентства.

После того как поисковики нашли необходимые сведения, им удалось установить имя летчика. Им оказался уроженец Могилевской области Белоруссии старший сержант Петр Герасимович. Начался поиск родных Герасимовича через поисковые отряды, запросы властям и в военкоматы. В Бобруйске руководитель поискового отряда ответил на запрос новгородцев, что родные старшего сержанта нашлись. У него не осталось близких родственников, только двоюродные внуки, которые знали, что в семье был пропавший без вести, но полностью его историю никто не знал, хотя в военные годы мать погибшего летчика отправляла запрос в управление ВВС с просьбой сообщить точное местонахождения сына, но удалось это сделать лишь спустя почти 79 лет.

О летчике

Герасимович Петр Семенович родился в селе Подреш Кировского района Могилевской области БССР. В семье было четверо детей, Петр Семенович - самый старший. Поисковики выяснили, что Герасимович уже один раз не возвращался с задания из этого же района за несколько недель до своей гибели. В документах значилось, что 6 апреля 1942 года он отмечен не вернувшимся с боевого задания после воздушного боя в районе Истошно. Но тогда ему все-таки удалось вернуться в полк живым. На момент гибели Герасимовичу было 22 года.

Самолет не вернулся с боевого задания 30 апреля 1942 года, а 29 апреля 1942 года были подписаны документы о представлении Герасимовича к награждению орденом Красного Знамени. Этот один из высших орденов СССР был учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества.

С наступлением весны поисковики намерены эксгумировать останки летчика. В зависимости от желания родственников их либо отправят на родину, либо перезахоронят на воинском кладбище с воинскими почестями.