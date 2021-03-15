На Камчатке завершилась традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия-2021"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 марта. /ТАСС/. Участники традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая ежегодно проходит на Камчатке с 1990 года, прошли последний участок соревнования "Карага-Оссора". Первым финишировал каюр Андрей Семашкин, идет обработка протоколов для подсчета итогового времени участников и объявления победителя состязания, сообщили ТАСС в оркомитете гонки.

"Последний этап гонки был достаточно легким - всего 16 км. Каюры шли из Караги до Оссоры. Первым финишировал Андрей Семашкин, но сейчас идет обработка протоколов для объявления итогового результата соревнований", - сказали ТАСС в оргкомитете "Берингии-2021".

Традиционная гонка на собачьих упряжках в этом году стартовала на Камчатке 28 февраля. Она проходила в 12 этапов, участникам предстояло преодолеть около 950 км. На старт вышли 13 каюров. До конечного пункта добрались восемь человек. Пять участников по разным причинам снялись с состязаний.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований проходят около тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы. В этом году призовой фонд гонки составил 10 млн рублей.