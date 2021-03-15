Спасатели Камчатки заявили об опасности обвала ледника при извержении Ключевского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 марта. /ТАСС/. Камчатские спасатели предупредили об опасности приближения к извергающемуся Ключевскому вулкану, в том числе из-за возможного обвала ледника Эрмана, по которому продвигается лава. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным вулканологов интенсивность потока увеличилась <…> Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине, невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву. Это представляет смертельную опасность для людей", - говорится в сообщении.

Образовавшиеся в связи с таянием ледника и снежников грязевые потоки также опасны для охотников, рыбаков, туристов и снегоходчиков, находящихся в этом районе.

Несмотря на все предупреждения спасателей, в гостиницах поселка Ключи, который находится в 30 км от Ключевского вулкана, практически нет свободных мест на ближайшие две недели, что не характерно для этого времени года.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.