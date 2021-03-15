Власти Японии пока не готовы говорить о возможности отмены или продления режима ЧС в Токио

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Власти Японии в настоящее время не готовы обсуждать вопрос, стоит ли еще раз продлевать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в столичном регионе или же, напротив, он должен быть отменен 21 марта, как и планируется. Об этом в понедельник в ходе прений в парламенте заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"В настоящее время мы не в той ситуации, чтобы рассуждать о возможности продлении режима ЧС", - отметил он, подчеркнув, что правительство страны намеревается принять соответствующее решение на основе мнения специалистов.

Между тем ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно, отвечая на вопрос одного из депутатов, сообщил, что у властей страны есть техническая возможность выдавать всем привитым паспорта вакцинации, если возникнет такая необходимость. Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе были привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс должен охватить около 4,8 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах страны до 7 марта. Всего в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии. В конце февраля правительство Японии досрочно отменило режим ЧС из-за коронавируса в шести из десяти префектур страны, однако оставило его в столичном регионе, где проживают порядка 36 млн человек. Ожидается, что в случае благоприятной эпидемической обстановки, режим ЧС там будет отменен 21 марта.