В Якутии продлили ограничительные меры до 31 марта

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Ограничительные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, продлены в Якутии до 31 марта, соответствующий указ принят в понедельник главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее меры были продлены до 15 марта.

"Режим ограничений на территории Республики Саха (Якутия) продлевается до 31 марта 2021 года. Так, продлен срок приостановления на территории Якутии деятельности отдельных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах и торговых комплексах", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлевается также до 31 марта.

Согласно указу, увеличивается допустимая загрузка зрительного зала в кинотеатрах, театрах и концертных организациях до 75%. "Также с 16 марта разрешается деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов при условии соблюдения нормы по социальному дистанцированию - одновременному нахождению на территории и в помещениях одного человека на 4 кв. м и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и респираторов) и иных санитарно-эпидемиологических мер, установленных Роспотребнадзором", - добавили в пресс-службе.

При согласовании с оперативным штабом и соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора также допускается проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований республики.

По данным оперштаба республики, в регион поступило 56 412 доз вакцин от коронавируса. Получили первую вакцину свыше 55,1 тыс. человек, вторую вакцину - 33,1 тыс. человек. Использовано 98,6% от поступившей в республику вакцины. В Якутии выявлен 33 091 случай заражения коронавирусом, выздоровели 31 773 человека, умерли 536.