В Хабаровском крае пересмотрят порядок выплат на ликвидацию ЧС после мощного циклона

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил пересмотреть правила начисления выплат на ликвидацию последствий ЧС из-за затягивания сроков чиновниками после разрушительного циклона. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

"По моему поручению проведена проверка действий чиновников в рамках межмуниципального режима ЧС. Напомню, он был введен в Советско-Гаванском, Ванинском и Нанайском районах после сильного февральского циклона. Де-юре все выглядит гладко: в отведенные регламентом сроки все вписались. Де-факто и обращения от муниципалитетов, и заявка комитета гражданской защиты о выделении средств из резервного фонда оформлены в последний момент <…> Финансирование восстановительных работ поступило на счета районных администраций на 22-й день после введения режима ЧС <…> Правила перечисления денежных средств на ликвидацию последствий ЧС будут пересмотрены. Соответствующее поручение дано зампреду краевого правительства по ТЭК и ЖКХ", - написал Дегтярев.

В видео с совещания в правительстве края, опубликованного в Telegram-канале, глава сообщает, что сроки рассмотрения документов на выплаты на ликвидацию ЧС в том числе нужно сокращать с учетом времени года. Зимой, когда температура воздуха падает до минус 30 градусов, проводить работу по доведению средств необходимо в кратчайшие сроки. "Фактически бюджетные средства у нас выделены были на 22-й день. По регламентам у нас есть 60 дней на доведение средств до пострадавших. Мне кажется, это устаревшие нормы. И если мы так долго будем реагировать, люди нас не поймут", - сказал Дегтярев.

Сильный циклон в середине февраля принес обильные снегопады и ветер на территорию края, было закрыто движение по ряду дорог, не работала паромная переправа, было нарушено электроснабжение, подача тепла в поселениях, задержаны внутренние авиарейсы. Сильнее остальных пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветер до 40 м/с повредил крыши зданий, выбил окна, повалил опоры и вышки связи. Также серьезно пострадал Нанайский район. Был введен межмуниципальный режим ЧС. Ремонтные бригады в настоящее время восстанавливают более 340 зданий, поврежденных во время циклона, сообщали ранее ТАСС в комитете правительства региона по гражданской защите. Это жилые и многоквартирные дома, школы, сады, другие соцобъекты. По предварительным подсчетам, уточнили в комитете, на ликвидацию последствий требуется около 85 млн рублей.