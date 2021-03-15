Ученые отметили, что извержение Ключевского вулкана на Камчатке начало ослабевать

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 марта. /ТАСС/. Камчатские ученые отмечают незначительное ослабление извержения бокового прорыва на Ключевском вулкане, начавшееся в феврале 2021 года. Об этом в понедельник сообщил директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

"В ночь на понедельник произошло некоторое ослабление деятельности побочного прорыва им. Горшкова на Ключевском вулкане. Выбросы бомб из шлакового конуса происходят на минимальную высоту, а временами отсутствуют вообще. Скорость движения лавового потока уменьшилась", - сказал Алексей Озеров.

Ученый также отметил, что несколькими днями ранее было отмечено нарастание толщины лавового потока. При этом, по заверениям вулканологов, в краткосрочной перспективе лавовые потоки не представляют угрозы близлежащим населенным пунктам. Однако камчатские спасатели настоятельно не рекомендуют туристам приближаться к извергающемуся вулкану.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с начала октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.