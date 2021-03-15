Совмещающие работу и учебу студенты в Приамурье будут получать стипендию губернатора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Студенты в Амурской области, которые совмещают учебу с работой по профилю, будут получать именную стипендию. Такое поручение дал губернатор Василий Орлов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

"К поощрительным выплатам за отличную учебу и успехи во Всероссийской олимпиаде школьников добавилась новая - ее смогут получить студенты, совмещающие учебу и работу по профилю. Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов", - говорится в сообщении.

Стипендия носит персональный характер, ее получат 250 студентов, у которых нет академической задолженности и которые официально трудоустроены на предприятии не менее полугода. Сумма именной стипендии составит 30 тыс. рублей, выплачивать ее будут два раза в год.

В период пандемии с закрытием границ Амурская область столкнулась с дефицитом кадров рабочих профессий. Для воспитания местных кадров правительство региона разрабатывает меры поддержки.