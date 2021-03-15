В Хабаровском крае сняли ограничения для кинозалов, театров и спортивно-зрелищных объектов

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешили кинотеатрам, театрам и спортивно-зрелищным комплексам работать с полной загрузкой. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram -канале.

"Сегодня оперштаб по противодействию распространению COVID-19 подтвердил, что мы можем разрешить стопроцентную заполняемость кинозалов, театров, концертных и спортивных площадок. Соответствующий документ подпишу в ближайшее время", - написал Дегтярев. До этого учреждениям разрешалось работать при заполняемости залов на 50%.

Соблюдение масочного режима и других санитарно-гигиенических требований остается обязательным.

Ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Хабаровском крае. За минувшие сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было зарегистрировано свыше 49,7 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 312 человек. На прошлой неделе в связи с улучшением эпидемической ситуации в крае разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек.