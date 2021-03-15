МВД начало ежегодную акцию по борьбе с наркотиками "Сообщи, где торгуют смертью"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. МВД в рамках акции просит россиян сообщать, где торгуют наркотиками. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, первый этап ежегодной акции "Сообщи, где торгуют смертью" пройдет при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании с 15 по 26 марта.

"Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и их немедицинскому потреблению. В ходе профилактических мероприятий будет осуществлен сбор и проверка оперативно значимой информации, обеспечена работа телефонов доверия и мониторинг сети Интернет", - сообщили в МВД.

Также планируется оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Акция "Сообщи, где торгуют смертью" проводится с 2017 года. За это время количество обращений россиян в полицию и по телефонам доверия выросло на 30%. В прошлом году на первом этапе акции поступило более 11 тыс. обращений, почти в каждом третьем сообщалось о фактах незаконного оборота наркотиков. В результате было пресечено более 4,5 тыс. административных правонарушений, из них порядка 3,5 тыс. связаны с потреблением наркотиков, а также 3 тысячи наркопреступлений. В интернете было выявлено 2 650 пронаркотических интернет-ресурсов, которые впоследствии были заблокированы.