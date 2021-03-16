Телемедицина и беспилотники: зачем нужны "цифровые песочницы"

В Госдуму внесен первый законопроект-спутник по "цифровым песочницам" — специальным правовым режимам. Он позволит протестировать семь новых экспериментальных проектов, среди которых — беспилотные автомобили и аэротакси, телемедицина, сервисы на основе больших данных и др., чтобы впоследствии разрешить их распространение по всей стране. Что дадут "песочницы" и как безопасно внедрять новые технологии, разбирался ТАСС.
Что такое "цифровые песочницы" и откуда появилось такое название?
"Цифровые песочницы" — это специальные правовые режимы для апробации новых технологий. Получили они такое название по аналогии с детскими песочницами, где дети строят разные фигуры, играют с ними, "экспериментируют". Так же и "цифровые песочницы" позволяют в определенных границах — территориальных, временных или для отдельных организаций — проверить технологии, чтобы потом безопасно распространить их на всю страну.
А возможно ли внедрение инноваций без таких режимов? Почему так важно внедрять технологии с помощью "цифровых песочниц"?
Любая новая технология — это определенный риск. Так, близкий и привычный нам автомобиль, который используется сейчас каждым, при его первом появлении в позапрошлом веке в Англии пугал людей. Перед каждым из них и позади него должен был идти человек с красным фонарем, предупреждая об опасности. Так и выработались правила дорожного движения.
До принятия закона новые технологии внедрялись без апробации: их либо запрещали, либо разрешали, несмотря на опасения. "Песочницы" позволят гражданам присмотреться к любому новому процессу, а государству — увидеть все возможные риски и при необходимости в любой момент прекратить эксперимент.
Почему законопроект называется спутником? Что он меняет?
Основной федеральный закон, разрешающий принцип "песочниц", был подписан президентом еще летом прошлого года. В целях реализации его положений и был внесен первый законопроект-спутник, который дополнит ранее принятые законы, чтобы разрешить работу новых технологий. "Законопроект-спутник не меняет общее регулирование. Он создает возможность в рамках "песочницы" приостановить действие отдельных норм федерального закона, препятствующих тестированию технологий", — объясняет директор по направлению "Нормативное регулирование" организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.
Таких законопроектов-спутников может быть несколько — в зависимости от выбранных для тестирования технологий: сколько их будет в итоге — неизвестно. На этом этапе документ затронет законодательство в области обработки данных, здравоохранения, дорожного движения и использования воздушного транспорта.
Где "цифровые песочницы" уже работают, кроме России?
Этим путем уже идут Израиль, Сингапур. Недавно появление "песочниц" началось в США в наиболее зарегулированных областях деятельности. Например, беспилотный автомобиль "Яндекса" уже более года тестируют в США — в Мичигане и Неваде — и в Израиле.
Как будет проходить тестирование инноваций? Означает ли это, что на определенной территории будет разрешено то, что в рамках страны невозможно?
Каждая "песочница" будет строиться на основе программы, утверждаемой правительством, — будет определен срок и территория эксперимента, перечень возможных субъектов, порядок их деятельности, включая способы недопущения внештатных ситуаций. Сейчас детально проработаны первые семь проектов для "песочниц", они были выбраны Минэкономразвития России и АНО "Цифровая экономика".
Некоторые из них, например, по использованию беспилотных летательных аппаратов или автомобилей, планируется запустить на отдельных территориях. Очевидно, это сделано с точки зрения безопасности: авария даже небольшого беспилотного дрона в безлюдном месте не причинит никому вреда, в отличие от его же падения в центре города. Другие же, например, связанные с обработкой данных, в силу отсутствия границ в цифровом мире планируется ограничить не по территории, а составу участников.
Когда будут запущены первые проекты в рамках новых правовых режимов?
Планируется, что до конца этого года начнется тестирование отобранных семи кейсов. Максимальный срок тестирования проектов — три года. По отдельным технологиям по решению правительства он может быть короче.
Как будет оцениваться успешное проведение такого эксперимента?
Критерии эффективности будут устанавливаться при запуске режима, а оценка проводиться на всем протяжении эксперимента. "И, что важно, при выявлении любых невидимых ранее рисков эксперимент можно немедленно прекратить или изменить его условия. По окончании эксперимента будет формироваться подробный отчет. На базе данного отчета правительство примет решение о внедрении технологии на территории всей страны и снятии нормативных барьеров для этого", — рассказал Тер-Степанов.
А если технология окажется опасной или неэффективной?
Уже на начальном этапе в обсуждение вовлечены эксперты из разных областей — это представители госорганов, бизнеса, экспертного и научного сообществ. В случае же, если технология в ходе эксперимента все-таки признается неэффективной, то эксперимент будет прекращен, а предложенное экспериментальное регулирование будет отклонено правительством.
Ирина Ли