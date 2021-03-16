Телемедицина и беспилотники: зачем нужны "цифровые песочницы"

Любая новая технология — это определенный риск. Так, близкий и привычный нам автомобиль, который используется сейчас каждым, при его первом появлении в позапрошлом веке в Англии пугал людей. Перед каждым из них и позади него должен был идти человек с красным фонарем, предупреждая об опасности. Так и выработались правила дорожного движения.

До принятия закона новые технологии внедрялись без апробации: их либо запрещали, либо разрешали, несмотря на опасения. "Песочницы" позволят гражданам присмотреться к любому новому процессу, а государству — увидеть все возможные риски и при необходимости в любой момент прекратить эксперимент.