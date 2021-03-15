Синоптики ожидают наступление весны в Приволжье во второй половине марта

ТАСС, 15 марта. Нетипичные для начала марта 20-градусные морозы ушли с территории Приволжского федерального округа (ПФО) на восток, уступив место в начале новой рабочей недели весеннему теплу. Первые оттепели уже наблюдаются в Нижнем Новгороде и Казани, а к концу недели температура преодолеет нулевую отметку в Самаре, Уфе и Оренбурге, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погоды на Средней и Нижней Волге определяет антициклон, а [влияние на погоду] на Верхней Волге оказывает циклон, центр которого сейчас находится над Санкт-Петербургом, по южной периферии этого циклона поступает теплый воздух. В Пензе, Самаре, Оренбурге, Саратове пока еще прохладно, а вот в Нижнем Новгороде, Казани и приволжских республиках [Мордовии, Чувашии, Марий Эл] уже начался процесс потепления, и он будет продолжаться. Весна наступает", - сказал он.

Теплее всего ближайшие дни на территории Приволжского федерального округа будет в Нижнем Новгороде. В понедельник и во вторник днем воздух прогреется до плюс трех градусов, ночью будет около нуля. Похожая погода, когда днем столбики термометров поднимаются до плюс 1-2 градусов, а ночью подмораживает до минус 5-7 градусов, установится до конца недели в Казани, Йошкар-Оле, Пензе и Саранске. При облачной погоде время от времени будет идти небольшой снег.

Немного холоднее, по прогнозу синоптиков, будет в Перми: от нуля до минус двух градусов в дневные часы и около минус 5-7 градусов ночью. Дольше всех придется ждать весеннего тепла в Самаре, Уфе и Оренбурге. Так, в Самаре только в четверг воздух прогреется до плюс одного градуса, в Уфе около нуля ожидается днем в четверг, пятницу и субботу. В Оренбурге после ночных минус 17 градусов во вторник потеплеет также ближе к выходным.

Установившийся на этой неделе температурный режим в регионах ПФО, по словам Синенкова, будет близок к средним многолетним значениям, но местами может быть холоднее на один-два градуса. Осадки в виде снега еще будут, но не так много, уточнил он. При этом на высоту снежного покрова они уже не повлияют.

В Удмуртии и Кировской области потепление сопровождает снегопад. Тем временем в крупных городах округа продолжают борьбу с последствиями прошлых снегопадов. Например, в Нижнем Новгороде в феврале практически в 2,5 раза были перекрыты абсолютные максимумы месячного количества осадков. По данным местной администрации, с начала зимы вывезено около 1,6 млн кубометров снега.

Мокрый снег в Башкирии ожидается только во второй половине недели, когда потеплеет до минус 6-11 градусов ночью и до плюс двух градусов днем, а пока температура воздуха в республике остается ниже климатической нормы. Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова, во вторник и среду на периферии антициклона в регионе осадков не ожидается, ночью местами похолодает до минус 22, а в отдельных горных районах и до 30 градусов мороза.

Зима не торопится покидать и Пермский край. В воскресенье в отдельных районах выпал небольшой снег, в начале недели по северу осадки будут интенсивными, ожидается мокрый снег, снег с дождем. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха повыситься с минус 20 до минус четырех, местами до нуля градусов. Весенняя оттепель будет слабой и отметится в отдельных районах.

Переход от морозов к весеннему теплу в некоторых регионах ПФО произошел довольно резко и сопровождался неблагоприятными погодными явлениями. Так, в отдельных районах Ульяновской области в воскресенье и в понедельник при порывах сильного ветра наблюдалась низовая метель, что привело к заносам на дорогах, несколько автомобилей оказались в снежном плену. Также из-за перепадов температуры от минус 11 градусов ночью до нуля днем на дорогах Ульяновска появился гололед.

Гололедица на дорогах и тротуарах наблюдается и в Саратовской области. При этом в регионе в понедельник ГУ МЧС объявило желтый уровень опасности из-за порывов ветра 15-18 м/с.