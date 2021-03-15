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Песков заявил, что были зафиксированы нарушения на форуме "Объединенных демократов"

Вопросы по этой теме представитель Кремля предложил адресовать в МВД

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что на форуме "Объединенных демократов" в Москве 13 марта были зафиксированы определенные нарушения. Эту позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на просьбу журналистов прокомментировать задержание участников мероприятия.

Он отметил, что причины задержания были разъяснены участникам, и не Кремлю их оценивать. "Но мы исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов", - сказал пресс-секретарь главы государства. Вопросы по этой теме он предложил адресовать в МВД.

Ранее в пресс-службе главка столичной полиции журналистам сообщили, что в субботу в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан, представляющих общественную организацию, предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. При этом, по словам полицейских, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Также среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Всего, по данным полиции, в территориальные органы внутренних дел были доставлены около 200 человек.

Ранее о задержании участников съезда "Объединенных демократов" ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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