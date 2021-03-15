Пензенские власти опровергли данные о принуждении закупить портреты губернатора для школы

ПЕНЗА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство образования Пензенской области опровергло информацию о том, что родителей учащихся одной из школ заставляли приобретать за свои деньги портреты главы региона Ивана Белозерцева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ранее издание "7х7" сообщило, что классные руководители просили родителей учащихся школы № 78 в Пензе, где прошла городская конференция работников образования, срочно приобрести портреты главы региона и президента РФ. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести проверку этой информации и привлечь виновных к ответственности, если сведения подтвердятся.

"Для оформления [классного] уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету. Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было", - отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что родители могут оказывать помощь школе только на добровольной основе.